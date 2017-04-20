Sky: già scaduta l'opzione per il rinnovo di Paulo Sousa

Secondo Sky Sport, l’opzione che la Fiorentina aveva per rinnovare di un altro anno il contratto di Paulo Sousa è già scaduta. Sia il mister lusitano che il club di viale Manfredo Fanti dovranno mette...

A cura di Redazione Labaroviola 20 aprile 2017 16:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa

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