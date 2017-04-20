Sky: già scaduta l'opzione per il rinnovo di Paulo Sousa
Secondo Sky Sport, l’opzione che la Fiorentina aveva per rinnovare di un altro anno il contratto di Paulo Sousa è già scaduta. Sia il mister lusitano che il club di viale Manfredo Fanti dovranno mette...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2017 16:32
Secondo Sky Sport, l’opzione che la Fiorentina aveva per rinnovare di un altro anno il contratto di Paulo Sousa è già scaduta. Sia il mister lusitano che il club di viale Manfredo Fanti dovranno mettersi in cerca al più presto dei nuovi obiettivi.