Simeone mercoledi sarà della Fiorentina. Al Genoa 18 milioni, al centravanti un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione

Dopo ferragosto il centravanti argentino classe 95 sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il suo arrivo spinge ancor di più Kalinic al Milan

Rivoluzione ad un passo nell’attacco viola. La Fiorentina ha stretto nelle ultime ore per Giovanni Simeone, tanto da ipotizzare la sua presenza a Firenze, se tutto andrà bene, già dal 16 agosto. Per lui saranno impegnati 17-18 milioni di euro e un contratto a durata quinquennale intorno al milione di euro con bonus a conseguimento di risultati. L’arrivo del Cholito accorcia la strada fra Nikola Kalinic ed il Milan, con l’ex tecnico viola Vincenzo Montella che aspetta l’attaccante croato a braccia aperte.

Corriere dello Sport Stadio