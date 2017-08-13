Simeone mercoledi sarà della Fiorentina. Al Genoa 18 milioni, al centravanti un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione
Dopo ferragosto il centravanti argentino classe 95 sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il suo arrivo spinge ancor di più Kalinic al Milan
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2017 10:19
Rivoluzione ad un passo nell’attacco viola. La Fiorentina ha stretto nelle ultime ore per Giovanni Simeone, tanto da ipotizzare la sua presenza a Firenze, se tutto andrà bene, già dal 16 agosto. Per lui saranno impegnati 17-18 milioni di euro e un contratto a durata quinquennale intorno al milione di euro con bonus a conseguimento di risultati. L’arrivo del Cholito accorcia la strada fra Nikola Kalinic ed il Milan, con l’ex tecnico viola Vincenzo Montella che aspetta l’attaccante croato a braccia aperte.
Corriere dello Sport Stadio