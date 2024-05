Sentite TMW: “Il Torino vuole Italiano, è al primo posto nella lista del club granata per la panchina”

Il Torino ha scelto il suo prossimo direttore generale, sarà Emiliano Moretti: il dirigente, in scadenza di contratto con Vagnati nel 2025, continuerà a collaborare sul mercato con lo stesso Vagnati come sta facendo sino ad oggi, ma in più avrà il compito di supervisionare a livello comportamentale tutte le formazioni del club con un occhio di riguardo, ovviamente, alla prima squadra, rivela Tuttosport. Questa è l’idea di Urbano Cairo dopo gli ultimi episodi che si sono verificati all’interno dello spogliatoio che fanno seguito ad altri comportamenti del passato che hanno penalizzato a livello di immagine il club: come dimenticare la lite tra Vagnati e Juric che ha fatto il giro del mondo, i comportamenti indisciplinati di alcuni giocatori, l’episodio che ha coinvolto Demba Seck? Tutte situazioni che non dovranno più ripetersi. Adesso l’obiettivo è quello di dare al Toro che verrà un nuovo allenatore: come abbiamo detto più volte al primo posto nella lista preferenziale c’è Italiano della Fiorentina. Su di lui altri due club: il Napoli e il Bologna. De Laurentiis virerà su di lui nel caso (molto probabile) non riuscisse a prendere Antonio Conte. E il Bologna, che a meno di clamorosi colpi di scena disputerà la Champions e nella peggiore delle ipotesi comunque una competizione europea, lo ha messo nel mirino nel caso Thiago Motta andasse via. Lo scrive Tuttomercatoweb

