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Sconcerti: "Entro Natale i Della Valle ci dovrebbero dire cosa vogliono fare"

Mario Sconcerti analizza la situazione societaria della Fiorentina e non solo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 20:43
Sconcerti: "Entro Natale i Della Valle ci dovrebbero dire cosa vogliono fare" -
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Nuove dichiarazioni del giornalista Mario Sconcerti a Radio Bruno Toscana:

"A Babacar abbiamo dato molti anni di tempo e lo stipendio più alto della rosa, ora tocca a lui dimostrare. Ci sono 6 squadre di un altro pianeta rispetto alla Fiorentina, noi finiremo tra il 7' ed il 12' posto. Strano che Eysseric non trovi spazio. Simeone mi piace, diventerà un grande calciatore".

E poi sui Della Valle: "In tutti gli ambienti finanziari e bancari si sa chiaramente che vogliono vendere la Fiorentina.  Dovrebbe succedere qualcosa di strano per ricucire la situazione. Questa indifferenza l’abbiamo causata noi tifosi, ma ora i Della Valle ci stanno mettendo del loro. Non credo che si possa andare avanti in questa situazione, entro Natale una realtà ce la devono".

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