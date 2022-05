Schira: “Contatti concreti tra la Fiorentina e Belotti. Trattativa più semplice dopo Origi al Milan”

L’esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto di mercato sulla Fiorentina, soffermandosi sulla situazione di Andrea Belotti. Ecco le sue parole: “Il Gallo piace, i contatti anche concreti ci sono stati. Ha fatto più di 100 gol in A senza giocare in squadre top, può essere l’attaccante giusto ma deve decidersi sul suo futuro, Juric gli ha messo dei dubbi. Il Milan ha scelto Origi, quindi la strada per la Fiorentina è più semplice”.

