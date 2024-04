Sarri in orbita Fiorentina? No. Il Messaggero: “Ripartirà dalla Premier, ipotesi Newcastle o West Ham”

Maurizio Sarri, tecnico che ha recentemente rassegnato le dimissioni e lasciato la Lazio, tornerà presto in Inghilterra e in Premier League. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si era pentito quando lasciò il Chelsea e ora, malgrado in questo momento delicato abbia scelto di stare vicino alla famiglia a Castelfranco, ha deciso che ripartirà proprio da lì.

Dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, il suo nuovo agente Frank Trimboli gli ha portato le offerte di Newcastle e West Ham, che lo stuzzicano tanto. Una volta approdato nel campionato più bello d’Europa potrebbe decidere di far stanziare al club che lo tessererà circa 50 milioni di euro per portare con sé Alessio Romagnoli e Matteo Guendouzi, due fedelissimi dell’ultimo corso in biancoceleste.

