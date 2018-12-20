Sarà a Campi Bisenzio il centro sportivo delle giovanili viola. Ecco dove sorgerà precisamente

A Campi Bisenzio sorgerà il nuovo centro sportivo delle giovanili della Fiorentina. Dopo lunghe trattative infatti sembra che manchi davvero poco all’accordo. La zona scelta è quella compresa tra il p...

A Campi Bisenzio sorgerà il nuovo centro sportivo delle giovanili della Fiorentina. Dopo lunghe trattative infatti sembra che manchi davvero poco all’accordo. La zona scelta è quella compresa tra il parco di Villa Montalvo e il centro benessere Asmana lungo viale Allende. I colloqui tra la società del patron Diego Della Valle e la famiglia Casini, proprietaria dei terreni in questione, vanno avanti ormai da oltre un anno ma nell’ultima settimana le parti si sarebbero viste più volte. La firma sembra essere in dirittura d’arrivo. Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, si esprime così: “Ad oggi non c’è l’ufficialità della chiusura della trattativa, ma sono fiducioso. Per noi sarebbe sicuramente un vanto poter ospitare la Fiorentina, l’operazione porterebbe ricadute positive per tutta l’area”.