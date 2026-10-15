Sancho è svincolato e il Getafe tenta il colpaccio: "Il presidente Torres pronto a convincerlo"

Il club spagnolo prova a inserirsi su Jadon Sancho, ancora svincolato

Il futuro di Jadon Sancho potrebbe essere in Spagna. L'esterno inglese era tra i nomi accostati alla Fiorentina durante la sessione estiva di mercato, dopo essere rimasto svincolato in seguito all'addio al Manchester United. Ora, tra i club interessati a valutarne l'ingaggio, ci sarebbe proprio il Getafe.

Il nome è già sul tavolo del presidente Angel Torres, che guarda al precedente di Mason Greenwood, arrivato al Getafe dopo un periodo difficile sul piano personale e sportivo e diventato una delle stelle della squadra e della Liga. Il presidente del club spagnolo ritiene che Sancho possa trovare nell'ambiente degli azulones le condizioni ideali per ritrovare un ruolo da protagonista e punterà proprio su questo aspetto per provare a convincerlo.

Il club spagnolo, secondo quanto riportato da Marca, starebbe pensando di approfittare della situazione per rinforzare il proprio reparto offensivo. Al momento, si tratta soltanto di un'opzione al vaglio della società, che dovrà tracciare un percorso non privo di ostacoli: tra tutti ci sarebbero quello economico, anche alla luce dei limiti imposti dal fair play finanziario della Liga, con il club già al limite delle proprie possibilità.

La situazione di Sancho, che è svincolato, consentirebbe l'eventuale ingaggio senza pagare il cartellino, ma le richieste salariali del giocatore rendono difficile trovare un accordo sostenibile per il Getafe. La società dovrebbe quindi individuare la formula ideale per far quadrare i conti.