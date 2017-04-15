Rossi ringrazia: "Un gesto da veri campioni. Grazie Fiorentina, sempre nel mio cuore"

I giocatori viola hanno fatto il loro ingresso in campo con una maglia speciale dedicata a Pepito

La Fiorentina, nel pre partita della gara odierna contro l'Empoli, ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza e la sua solidarietà per Giuseppe Rossi, infortunatosi gravemente la scorsa settimana. Gli undici giocatori viola, infatti, hanno fatto il loro ingresso in campo con una maglia speciale che, a caratteri cubitali, riportava lo slogan: "Pepito non mollare, siamo tutti con te".

Pronta la risposta dell'ex attaccante della Fiorentina che, sul suo profilo Twitter, ha voluto ringraziare i suoi ex compagni: "Un gesto da veri campioni. Inaspettato. Grazie Fiorentina, sempre nel mio cuore!".