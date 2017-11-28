Rossi su Facebook: "Prossima fermata Serie A!", c'è già l'accordo con il Genoa

Giuseppe Rossi è pronto per ritornare in Italia, questa volta non per allenarsi o salutare vecchi compagni ma per giocarci. A riportare l'indiscrezione è il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio...

Giuseppe Rossi è pronto per ritornare in Italia, questa volta non per allenarsi o salutare vecchi compagni ma per giocarci. A riportare l'indiscrezione è il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che - attraverso il suo sito ufficiale gianlucadimarzio.com - fa sapore che Pepito sta tornando e in valigia questa volta non ha solo speranze ma un accordo con il Genoa. Nelle prossime ore dovrebbe dovrebbero svolgersi tutti i controlli medici del caso, vista la situazione del giocatore, e se tutto andrà come deve andare la firma fino al prossimo giugno con la società rossoblu.

Pepito Rossi essendo svincolato è tesserabile in qualsiasi momento, ciò vuol dire che se tutto si svolgerà senza intoppi il Genoa potrebbe averlo a disposizione prima dell'apertura della finestra del mercato invernale. Per lui, dunque, la possibilità di misurarsi ancora una volta con la serie A.

A confermare di quanto appena detto c'è anche una foto che lo stesso giocatore ha pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale, accompagnata da un commento carico di entusiasmo: "Prossima fermata......#SerieA!!!! #NEVERGIVEUP"