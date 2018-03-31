Ritorno ad una triste normalità: Franchi desolatamente vuoto

Il Franchi si appresta a svuotarsi nuovamente. Le scusanti sono molte. Si gioca di giorno lavorativo alle 15. Il meteo sarà con ogni probabilità pessimo. Molte persone sono in vacanza con le proprie f...

Il Franchi si appresta a svuotarsi nuovamente. Le scusanti sono molte. Si gioca di giorno lavorativo alle 15. Il meteo sarà con ogni probabilità pessimo. Molte persone sono in vacanza con le proprie famiglie, data la vigilia pasquale, ed Il match non è di cartello. Rattrista però apprestarci a vivere l'ennesima partita con un Franchi desolatamente vuoto.

In questa stagione complice la polemica con i Della Valle e la scarsa qualità della rosa la Fiorentina ha perso 2.000 spettatori medi a partita. Sono infatti quasi 25 mila gli spettatori medi a fronte dei 26 mila alti della passata stagione. Seimila è il complessivo degli spettatori persi per un totale del 20% di media dalla stagione 2013-2014 quando la squadra con Montella incantava.

Si sperava che dopo la scomparsa del capitano Astori e la commozione generale il Franchi potesse tornare a riempirsi settimanalmente. Invece passato almeno parzialmente lo schock per la scomparsa del capitano il pubblico tornerà cupamente a disertare il Franchi con influenze negative anche sulla squadra.

Lorenzo Bigiotti