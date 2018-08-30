Retroscena Lafont, costava 15 milioni, poi la mossa del portiere per dimezzare il prezzo. Le tre alternative...

Freitas è «padrone» del mercato francese e ha inserito Lafont nella lista di quattro portieri nel mirino dei viola. Lista che comprendeva Meret, l’ucraino Lunin (passato al Real) e un estremo difensor...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2018 11:07

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont

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