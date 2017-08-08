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Repubblica, ancora pochi acquisti, Eysseric non basta, riuscirà a farseli bastare Stefano Pioli?

Il Napoli punta Chiesa e il Milan molto probabilmente chiuderà per Kalinic. Ma i colpi in entrata in casa viola sono ancora troppo pochi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 11:14
Repubblica, ancora pochi acquisti, Eysseric non basta, riuscirà a farseli bastare Stefano Pioli? - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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E’ Federico Chiesa la prima scelta del Napoli per il ruolo di esterno d’attacco. Se il preliminare di Champions League andasse come sperano gli azzurri, chissà.
Attenzione anche al Milan su Nikola Kalinic, obiettivo sul quale i rossoneri potrebbero ripiegare nel caso in cui Aubameyang dovesse restare solo un sogno. Per l’attaccante croato servono 25 milioni di euro.
Poi spazio al mercato in entrata e ad un’analisi su cosa manca ancora alla squadra.
Eysseric non basta: servono almeno anche un laterale sinistro, che può essere individuato in Laxalt, una punta esterna e un altro difensore.
Corvino avrà molto da fare, mentre Pioli inizierà la stagione con poche soluzioni. Per quanto riuscirà a farsele bastare?
Repubblica

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