Repubblica, ancora pochi acquisti, Eysseric non basta, riuscirà a farseli bastare Stefano Pioli?

Il Napoli punta Chiesa e il Milan molto probabilmente chiuderà per Kalinic. Ma i colpi in entrata in casa viola sono ancora troppo pochi..

E’ Federico Chiesa la prima scelta del Napoli per il ruolo di esterno d’attacco. Se il preliminare di Champions League andasse come sperano gli azzurri, chissà.

Attenzione anche al Milan su Nikola Kalinic, obiettivo sul quale i rossoneri potrebbero ripiegare nel caso in cui Aubameyang dovesse restare solo un sogno. Per l’attaccante croato servono 25 milioni di euro.

Poi spazio al mercato in entrata e ad un’analisi su cosa manca ancora alla squadra.

Eysseric non basta: servono almeno anche un laterale sinistro, che può essere individuato in Laxalt, una punta esterna e un altro difensore.

Corvino avrà molto da fare, mentre Pioli inizierà la stagione con poche soluzioni. Per quanto riuscirà a farsele bastare?

Repubblica