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Renzi: "Bellissimo vedere il tricolore sulle maglie viola. In (lunga) attesa dell'altro, godiamoci questo scudetto"

Finalmente la Fiorentina ha vinto lo scudetto, solo che è quello... Femminile. Ma lo sappiamo tutti che le donne sono da sempre meglio degli uomini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2017 19:57
Renzi: "Bellissimo vedere il tricolore sulle maglie viola. In (lunga) attesa dell'altro, godiamoci questo scudetto" -
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Anche Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed attuale segretario del Partito Democratico oltre che dichiarato tifoso viola, ha voluto fare i suoi più sinceri complimenti alle ragazze della Fiorentina Women's appena laureatesi campionesse d'Italia. Questo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

"Calcio: finalmente la Fiorentina ha vinto lo scudetto. Bello, bellissimo, vedere il tricolore sulle maglie viola. Come non ci credete? Controllate da soli, allora. Certo che è il campionato di calcio di serie A. Solo che è quello... femminile. Ma lo sappiamo tutti che le donne sono da sempre meglio degli uomini. In (lunga) attesa dell'altro, godiamoci questo scudetto.
Viva Fiorenza! E complimenti alle ragazze campionesse d'Italia. Prima o poi toccherà anche agli uomini viola, prima o poi:-)".

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