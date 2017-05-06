Renzi: "Bellissimo vedere il tricolore sulle maglie viola. In (lunga) attesa dell'altro, godiamoci questo scudetto"
Finalmente la Fiorentina ha vinto lo scudetto, solo che è quello... Femminile. Ma lo sappiamo tutti che le donne sono da sempre meglio degli uomini
Anche Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed attuale segretario del Partito Democratico oltre che dichiarato tifoso viola, ha voluto fare i suoi più sinceri complimenti alle ragazze della Fiorentina Women's appena laureatesi campionesse d'Italia. Questo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.
"Calcio: finalmente la Fiorentina ha vinto lo scudetto. Bello, bellissimo, vedere il tricolore sulle maglie viola. Come non ci credete? Controllate da soli, allora. Certo che è il campionato di calcio di serie A. Solo che è quello... femminile. Ma lo sappiamo tutti che le donne sono da sempre meglio degli uomini. In (lunga) attesa dell'altro, godiamoci questo scudetto.
Viva Fiorenza! E complimenti alle ragazze campionesse d'Italia. Prima o poi toccherà anche agli uomini viola, prima o poi:-)".