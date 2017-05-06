Renzi: "Bellissimo vedere il tricolore sulle maglie viola. In (lunga) attesa dell'altro, godiamoci questo scudetto"

Finalmente la Fiorentina ha vinto lo scudetto, solo che è quello... Femminile. Ma lo sappiamo tutti che le donne sono da sempre meglio degli uomini

A cura di Redazione Labaroviola 06 maggio 2017 19:57

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