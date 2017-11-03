Renga: ''Fiorentina pessima, fossi Di Francesco non avrei grande paura. Bene le riserve in campo. Badelj? Segna un gol all'anno''

Il giornalista Roberto Renga è intervenuto a Radio Radio per parlare della sfida tra viola e Roma: "Ho visto una pessima Fiorentina contro il Crotone, fossi Di Francesco non avrei grande paura. De Ros...

A cura di Redazione Labaroviola 03 novembre 2017 16:18

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