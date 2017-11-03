Renga: ''Fiorentina pessima, fossi Di Francesco non avrei grande paura. Bene le riserve in campo. Badelj? Segna un gol all'anno''
Il giornalista Roberto Renga è intervenuto a Radio Radio per parlare della sfida tra viola e Roma: "Ho visto una pessima Fiorentina contro il Crotone, fossi Di Francesco non avrei grande paura. De Ros...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 16:18
Il giornalista Roberto Renga è intervenuto a Radio Radio per parlare della sfida tra viola e Roma: "Ho visto una pessima Fiorentina contro il Crotone, fossi Di Francesco non avrei grande paura. De Rossi e Strootman hanno dato tutto contro il Chelsea, è giusto che giochino Gonalons e Pellegrini, anche perché di fronte c’è Badelj che segna un gol all’anno".