Rapporto investimenti-risultati: la Fiorentina è 8ª in Serie A. Tutti i dati del CIES…
La speciale graduatoria vede il primato dell'Atalanta, seguita da Chievo e Cagliari
L’osservatorio del calcio CIES ha condotto un’interessante indagini relativi al rapporto fra gli investimenti ed i risultati ottenuti sul campo dalle squadre impegnate nei principali campionati europei. In particolare, per quanto riguarda la nostra Serie A, la Fiorentina si colloca all’ottavo posto, guadagnano una posizione rispetto alla graduatoria relativa agli investimenti ed indicando così un bilancio positivo in relazione ai soldi spesi nel corso della scorsa estate.
È tuttavia curioso andare ad analizzare la parte alta di questa speciale classifica che, infatti, mostra un podio composto dalla sorprendente Atalanta, seguita da Chievo Verona e Cagliari.