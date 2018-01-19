Thereau non si è allenato questa mattina. Il francese è in forte dubbio per la Sampdoria
Secondo quanto riportato da Radio Bruno il centravanti della Fiorentina Cyril Thereau non si è allenato oggi nella seduta di allenamento del mattino allo stadio Franchi della squadra viola, a questo p...
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 13:07
Secondo quanto riportato da Radio Bruno il centravanti della Fiorentina Cyril Thereau non si è allenato oggi nella seduta di allenamento del mattino allo stadio Franchi della squadra viola, a questo punto sembra davvero difficile pensare che il francese giochi titolare domenica a Genova nella partita contro la Sampdoria, partita decisiva per la lotta europea.