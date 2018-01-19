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Napoli su Chiesa, ma la Fiorentina alza la voce e Della Valle si dice convinto di trattenerlo...

Dopo il no incassato da Simone Verdi del Bologna, il Napoli continua a cercare un esterno da regalare a Sarri. Secondo il quotidiano del capoluogo campano Il Mattino, emissari azzurri avrebbero provat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 12:44
Napoli su Chiesa, ma la Fiorentina alza la voce e Della Valle si dice convinto di trattenerlo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Rassegna Stampa
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Dopo il no incassato da Simone Verdi del Bologna, il Napoli continua a cercare un esterno da regalare a Sarri. Secondo il quotidiano del capoluogo campano Il Mattino, emissari azzurri avrebbero provato ad intavolare una trattativa per Chiesa con la Fiorentina. Secca la risposta dei viola: Federico non si tratta. Fino all’estate Chiesa rimarrà sicuramente un giocatore viola e inoltre Andrea Della Valle si è detto convinto di poterlo trattenere in viola ancora per qualche stagione.

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