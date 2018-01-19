Mercafir, arriva il primo sì al trasloco grazie alla cancellazione della vecchia area Fondiaria...

Castello, il nuovo piano attuativo ha ottenuto il primo via libera sul fronte ambientale. E’ il primo passo avanti importante – scrive La Nazione – per la Vas (Valutazione ambientale strategica) rigua...

Castello, il nuovo piano attuativo ha ottenuto il primo via libera sul fronte ambientale. E’ il primo passo avanti importante – scrive La Nazione – per la Vas (Valutazione ambientale strategica) riguardante il nuovo Pue, quello che di fatto cancella la vecchia «area Fondiaria», oggi passata nelle mani di Unipol, in cui è previsto anche il trasloco della Mercafir che dovrebbe finalmente dare il via al nuovo Stadio e alla Cittadella viola. (...)