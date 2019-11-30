Pulgar: "Settimana difficile dopo la sconfitta. Oggi vogliamo assolutamente vincere"
Queste le parole rilasciate a DAZN da Erick Pulgar nel pre gara di Fiorentina-Lecce: "Questa partita è importante oltre ad essere delicata. Abbiamo passato una settimana difficile dopo la sconfitta ma...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 21:22
Queste le parole rilasciate a DAZN da Erick Pulgar nel pre gara di Fiorentina-Lecce: "Questa partita è importante oltre ad essere delicata. Abbiamo passato una settimana difficile dopo la sconfitta ma già da lunedì il primo allenamento la testa era già ad oggi, vogliamo assolutamente vincere questa gara".