Probabile formazione: Pjaca nel tridente offensivo, un solo dubbio a centrocampo per Pioli

“I soliti undici” o quasi, dovrebbe essere questa la formazione che alle ore 18.00 scenderà in campo contro il Cagliari di Maran: Lafont tra i pali, difesa a quattro elementi composta da Milenkovic, P...

“I soliti undici” o quasi, dovrebbe essere questa la formazione che alle ore 18.00 scenderà in campo contro il Cagliari di Maran: Lafont tra i pali, difesa a quattro elementi composta da Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. Veretout davanti alla difesa con Gerson ed uno tra Benassi ed Edimilson. Di fatto questo è l’unico dubbio di formazione. Davanti: Chiesa, Simeone e Pjaca.