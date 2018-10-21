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Probabile formazione: Pjaca nel tridente offensivo, un solo dubbio a centrocampo per Pioli

“I soliti undici” o quasi, dovrebbe essere questa la formazione che alle ore 18.00 scenderà in campo contro il Cagliari di Maran: Lafont tra i pali, difesa a quattro elementi composta da Milenkovic, P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 11:52
Probabile formazione: Pjaca nel tridente offensivo, un solo dubbio a centrocampo per Pioli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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“I soliti undici” o quasi, dovrebbe essere questa la formazione che alle ore 18.00 scenderà in campo contro il Cagliari di Maran: Lafont tra i pali, difesa a quattro elementi composta da Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. Veretout davanti alla difesa con Gerson ed uno tra Benassi ed Edimilson. Di fatto questo è l’unico dubbio di formazione. Davanti: Chiesa, Simeone e Pjaca.

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