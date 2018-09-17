Prandelli: "La Fiorentina nel mio cuore, a Firenze cinque anni meravigliosi. Poi alla fine..."

Cesare Prandelli ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:"Mi sono piaciute le scelte di mercato della Fiorentina quest'estate. È stata fatta una squadra molto giovane, con gli uomini giusti e...

Cesare Prandelli ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:

"Mi sono piaciute le scelte di mercato della Fiorentina quest'estate. È stata fatta una squadra molto giovane, con gli uomini giusti e alcuni giocatori in grado di saltare l’uomo: una dote non comune nel calcio di oggi. Contro il Napoli è stata una gara equilibrata, poi l'ha risolta Insigne che è stato davvero bravo a segnare. La società quest’anno è stata chiara sui programmi e gli obiettivi.

A Firenze ho trascorso quasi cinque anni meravigliosi, poi negli ultimi mesi sono cambiate delle condizioni. La Fiorentina rimane nel mio cuore, mi è dispiaciuto tanto per com’è finita. Chiesa può rappresentare il modello per il futuro dell’Italia. E’ un giocatore atipico, gli manca il gol ed è già un giocatore completo.

I tifosi viola devono godersi questa squadra giovane che può arrivare ad un livello importante. Possono crescere ancora tanto"