Prandelli: "La Fiorentina deve restare unita. Futuro di Chiesa? È un gran calciatore, Enrico saprà gestirlo al meglio"

Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli a Radio Bruno: "La Fiorentina sta vivendo in momento particolare, serve unione sia da parte della squadra che dalla società. Ovvio...

Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli a Radio Bruno: "La Fiorentina sta vivendo in momento particolare, serve unione sia da parte della squadra che dalla società. Ovvio che quando mancano pezzi importanti come Pezzella, Ribery e Chiesa tutto è più complicato. Chiesa è un calciatore straordinario anche se non lo stiamo vedendo così in questi mesi. Le aspettative nei suoi confronti si sono alzate, è un gran calciatore ed ha tanti margini di miglioramento. Chiesa è cresciuto con dei valori giusti, suo papà Enrico lo conosce bene, conosce il mondo del calcio e saprà gestirlo al meglio, la questione sul suo futuro sarà affrontata con grande serenità".