Nessuno ha fatto peggio della Fiorentina, 4 gol in 5 partite. Anche Chievo e Udinese...

Nelle ultime cinque partite di campionato la Fiorentina ha segnato solo quattro gol, nessuno in serie A ha fatto peggio della squadra viola. Quattro gol, sono gli stessi segnati da Chievo, Udinese e P...

A cura di Redazione Labaroviola 26 novembre 2018 15:32

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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