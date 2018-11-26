Nessuno ha fatto peggio della Fiorentina, 4 gol in 5 partite. Anche Chievo e Udinese...
Nelle ultime cinque partite di campionato la Fiorentina ha segnato solo quattro gol, nessuno in serie A ha fatto peggio della squadra viola. Quattro gol, sono gli stessi segnati da Chievo, Udinese e P...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 15:32
Nelle ultime cinque partite di campionato la Fiorentina ha segnato solo quattro gol, nessuno in serie A ha fatto peggio della squadra viola. Quattro gol, sono gli stessi segnati da Chievo, Udinese e Parma. Nessuno dunque ha fatto peggio della Fiorentina in fase offensiva e realizzativa. I continui errori di Simeone pesano anche nei numeri, oltre che sui risultati.