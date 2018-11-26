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Nessuno ha fatto peggio della Fiorentina, 4 gol in 5 partite. Anche Chievo e Udinese...

Nelle ultime cinque partite di campionato la Fiorentina ha segnato solo quattro gol, nessuno in serie A ha fatto peggio della squadra viola. Quattro gol, sono gli stessi segnati da Chievo, Udinese e P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 15:32
Nessuno ha fatto peggio della Fiorentina, 4 gol in 5 partite. Anche Chievo e Udinese... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Nelle ultime cinque partite di campionato la Fiorentina ha segnato solo quattro gol, nessuno in serie A ha fatto peggio della squadra viola. Quattro gol, sono gli stessi segnati da Chievo, Udinese e Parma. Nessuno dunque ha fatto peggio della Fiorentina in fase offensiva e realizzativa. I continui errori di Simeone pesano anche nei numeri, oltre che sui risultati.

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