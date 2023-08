Nazione, Quarta-Betis l’accordo c’è con la Fiorentina. Italiano frena, non dà l’ok, prima un difensore

Secondo La Nazione oggi in edicola, il Betis Siviglia vende Luiz Felipe in Arabia per far spazio a Martinez Quarta, gli accordi tra l’argentino, il club spagnolo e la Fiorentina ci sono. Prestito con opzione d’acquisto per la prossima stagione. Manca l’ok di Italiano alla cessione, che prima vuole avere un colpo a difesa. Vedremo se arriverà questa garanzia.

