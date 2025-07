Nazione: “Per il Napoli Kean è l’alternativa a Nunez. La strategia sarebbe quella di attendere”

Il Napoli vuole rinforzarsi e puntare al secondo Scudetto di fila. Aurelio De Laurentiis sta portando avanti un mercato ambizioso, con l’arrivo di De Bruyne, ed il duo Lang-Beukema che si avvicina. Moise Kean sarebbe un’idea per gli azzurri. Per adesso non c’è nulla di concreto, solo un’idea. Anche perchè al Maradona va risolta la grana di Victor Osimhen, e difficilmente entro il 15 luglio (la data della clausola di Kean), tutte le tessere del puzzle andranno al loro posto.

Il Napoli vuole Darwin Nunez del Liverpool come primo nome. Per Kean la strategia sarebbe quella di attendere, e non pagare la clausola. Trattare durante il corso del mercato, facendo magari leva sulla volontà del ragazzo di giocare la Champions League. Intanto l’Al-Qadsiah sta trattando altri profili, come Retegui. Sintomo di come ci sia poco margine di manovra per il numero 20 viola. Lo scrive La Nazione.