Nazione: Chiesa l'Oscar di De Laurentiis. A giugno offerta da 50 milioni più contropartite tecniche alla Fiorentina

C'è un pensiero fisso insinuato nella testa di Aurelio De Laurentiis: Federico Chiesa. Come riporta oggi La Nazione, il numero 25 della Fiorentina è corteggiato dal presidentissimo del Napoli già dall...

C'è un pensiero fisso insinuato nella testa di Aurelio De Laurentiis: Federico Chiesa. Come riporta oggi La Nazione, il numero 25 della Fiorentina è corteggiato dal presidentissimo del Napoli già dallo scorso giugno. Poi ecco la nuova offerta - da 40 milioni di euro - nella sessione invernale del mercato. E, a giugno, DeLa sferrerà un nuovo attacco perché "Chiesa - come afferma lui - è il tipo di giocatore che vorrei vedere nel mio Napoli". Un Oscar, insomma, senza nemmeno doversi presentare alla fatidica notte di Los Angeles. Per portarlo a casa, stavolta, è pronta una nuova offerta: 50 milioni più una o due contropartite tecniche, per far cedere le resistenze viola. Ci riuscirà? Proprio come in un film, non resta che attendere il finale per saperlo.