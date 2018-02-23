Napoli,Juve,Milan,Inter e big europee. Tutti su Federico Chiesa

Secondo quello che riporta il giornale Tuttosport sarà un 'estate molto calda per Federico Chiesa.le manovre di mercato attorno al calciatore sono iniziate nell’autunno scorso quando il Napoli ha pro...

Secondo quello che riporta il giornale Tuttosport sarà un 'estate molto calda per Federico Chiesa.

le manovre di mercato attorno al calciatore sono iniziate nell’autunno scorso quando il Napoli ha provato a sondarlo, virando poi su Verdi. Aurelio De Laurentiis stravede per lui ed è disposto a fare follie nella prossima sessione di mercato per regalarlo a Sarri che lo considera elemento ideale per il suo 4-3-3. Anche la Juventus, con molta discrezione, si sta muovendo sul giocatore, cercando di ripetere l’operazione Bernardeschi.

Il giocatore è seguito anche dalle milanesi e da club esteri con Real Madrid e PSG in testa.

Per strapparlo alla Fiorentina serviranno almeno 40 milioni di euro la stessa cifra richiesta per la cessione alla Juventus di Federico Bernardeschi.