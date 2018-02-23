Fiorentina interessata a Rodrigues giocatore del Galatasaray che ha segnato alla Fiorentina in Europa

Il quotidiano turco Milliyet ci riferisce di un grande interesse viola per Garry Rodrigues giocatore del Paok Salonicco.Emissari viola saranno stasera ad Istanbul per osservare il giocatore per vedere...

Il quotidiano turco Milliyet ci riferisce di un grande interesse viola per Garry Rodrigues giocatore del Paok Salonicco.

Emissari viola saranno stasera ad Istanbul per osservare il giocatore per vedere dal vivo il giocatore classe 1990.

Il giornale precisa gli osservatori viola non saranno gli unici che assisteranno alla gara tra la squadra di Istanbul ed il Bursaspor: su Rodriguez ci saranno anche gli occhi di Siviglia, Lione e Newcastle.

Qualche tifoso viola si ricorderà di lui, fu Rodrigues a siglare al 93° il definitivo 2-3 con cui il Paok beffò la Fiorentina al Franchi nella fase a girone dell’Europa League 2016-2017.