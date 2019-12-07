Montella carica Chiesa: "È un calciatore straordinario, la Fiorentina con lui può giocarsela ovunque"

Un Vincenzo Montella con un sorriso smagliante quello visto ieri in conferenza stampa. Quando ha parlato di Federico Chiesa, sono state parole straordinariamente belle:"È recuperato sia fisicamente ch...

Un Vincenzo Montella con un sorriso smagliante quello visto ieri in conferenza stampa. Quando ha parlato di Federico Chiesa, sono state parole straordinariamente belle:

"È recuperato sia fisicamente che mentalmente e lo sta dimostrando in questi giorni in allenamento, ha voglia di esserci e io ho voglia di farlo giocare e

anche che ci faccia vincere. Settimana importante per lui dopo l’incontro tra suo padre e Commisso? Vero, stiamo parlando di un giocatore straordinario che può fare la differenza a qualsiasi livello e contro qualsiasi avversario. La sua estate è stata particolare, la squadra in questi mesi ha fatto vedere anche un buon gioco pur concretizzando poco, si sta vedendo sempre più che a fare la differenza chi nel corso della gara segna,

ispira, trascina, fa la giocata… Ebbene, Federico ha tutto questo". A riportarlo è il Corriere dello Sport.