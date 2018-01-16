Matos firma con l'Hellas e pensa a Firenze: "Ringrazio Corvino, Buso e Montella. Ritrovo Romulo..."

Ryder Matos, nuovo attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione, soffermandosi anche sui suoi trascorsi in viola: "Romulo? Quando lui era in Prima squadra a...

Ryder Matos, nuovo attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione, soffermandosi anche sui suoi trascorsi in viola: "Romulo? Quando lui era in Prima squadra a Firenze, io ero negli allievi. Lui e Bessa mi stanno aiutando molto ad inserirmi nell’Hellas, ma anche tutti gli altri compagni di squadra mi hanno accolto alla grande. Sono molto legato a Pantaleo Corvino che mi ha portato in Italia, ma devo ringraziare anche Renato Buso che è stato il mio allenatore nella primavera viola e Vincenzo Montella”