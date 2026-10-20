Mandas 2° per gol evitati, De Gea ultimo: il confronto che fa riflettere, Paratici ci aveva visto lungo?

Il confronto tra Mandas e De Gea fa riflettere sulle scelte compiute in estate

C'è una statistica interessante che analizza l'impatto dei portieri sulle rispettive squadre, prendendo in esame i gol evitati per valutarne il rendimento. In questa speciale classifica, la Fiorentina di De Gea si trova all'ultimo posto, con il portiere spagnolo che registra un dato negativo di 3,4 reti evitabili. Situazione decisamente diversa per Mandas, portiere della Lazio, che occupa il secondo posto con 4,4 gol salvati.

Un confronto che fa riflettere, soprattutto alla luce di quanto accaduto la scorsa estate. Mandas, infatti, era stato seguito a lungo dal direttore sportivo viola Fabio Paratici, che avrebbe voluto portarlo a Firenze proprio al posto di De Gea. Un'intuizione che, numeri alla mano, sembra essere stata quella giusta.

Il mancato arrivo del portiere greco potrebbe così rappresentare una vera e propria sliding doors della stagione viola. Chissà se, con Mandas tra i pali al posto di De Gea, la Fiorentina avrebbe oggi qualche punto in più in classifica. Un interrogativo destinato a rimanere tale, ma che trova nelle statistiche un elemento di riflessione: almeno per quanto riguarda i gol evitati, la differenza tra i due portieri è evidente.