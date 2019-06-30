La Nazione, Giovanni Simeone ha rifiutato l'offerta del Sassuolo ma è in uscita dalla viola
Secondo la Nazione di stamattina, l'attaccante Giovanni Simeone della Fiorentina non ha accettato la proposta di trasferirsi al Sassuolo. Su di lui c'è sempre l'Atalanta ma lo vorrebbe solamente in pr...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 10:35
Secondo la Nazione di stamattina, l'attaccante Giovanni Simeone della Fiorentina non ha accettato la proposta di trasferirsi al Sassuolo. Su di lui c'è sempre l'Atalanta ma lo vorrebbe solamente in prestito.