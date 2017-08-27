La Nazione, Corvino continua a ripetere che il mercato in entrata è chiuso. Verità o bluff strategico?

Si lavora solo sulle cessioni secondo quanto scrive La Nazione questa mattina, in attesa di qualche occasione da cogliere al volo

Meno cinque alla chiusura del mercato d’estate. Giovedì prossimo (ore 23) lo stop agli affari e – secondo la legge di Corvino –, escluse eventuali altre cessioni, la Fiorentina può considerarsi fuori da ogni tipo di trattativa. Vero o falso? La risposta più realistica si spinge nella prima direzione e quindi, prevedere altri volti nuovi nella squadra già rivoluzionata da luglio in poi, è un azzardo senza ricompensa. Detto questo, Corvino rimane comunque attento a quanto potrebbe presentarsi come occasione, specie per il reparto arretrato. Per il resto, avanti con le cessioni. Ieri è stata la volta dell’addio a Schetino, girato in prestito (con diritto di riscatto) all’Esbjerg.

Riccardo Galli, La Nazione