La Fiorentina lascia Dazn e torna su Sky per le prossime tre gare, a cominciare da oggi contro il Toro

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito, ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al 17° giornata: di conseguenza, è arrivata anche la divisione per quanto rigu...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2019 07:24

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