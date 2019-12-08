La Fiorentina lascia Dazn e torna su Sky per le prossime tre gare, a cominciare da oggi contro il Toro
La Lega Serie A, attraverso il proprio sito, ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al 17° giornata: di conseguenza, è arrivata anche la divisione per quanto rigu...
La Lega Serie A, attraverso il proprio sito, ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al 17° giornata: di conseguenza, è arrivata anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva, tra Sky e Dazn. Dalla suddivisione pubblicata dal sito ufficiale della Lega per quanto riguarda le partite della Fiorentina, è dato certo che le prossime tre gare, saranno trasmesse tutte dalla piattaforma Sky.
Ecco le partite in questione:
08/12/2019 ▪︎ 15.00 ▪︎ Torino-Fiorentina
15/12/2019 ▪︎ 20.45 ▪︎ Fiorentina-Inter
20/12/2019 ▪︎ 20.45 ▪︎ Fiorentina-Roma