La Fiorentina ha fallito 4 calci di rigore su 7 concessi. Mai così male dal dischetto negli ultimi 10 anni

I calci di rigore stanno diventando un tabù per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, quello calciato da Nico Gonzalez sul palo è il quarto rigore fallito sui 7 battuti in stagione. Una statistica particolarmente allarmante da inizio 2024, perché la Fiorentina non è riuscita a trasformare neanche uno dei penalty che le sono stati concessi. Per risalire a numeri simili tocca tornare indietro alla stagione 2014/15, quando furono sbagliati 6 rigori su 10: 2 da Gonzalo Rodriguez, e uno da Mario Gomez, Babacar, Diamanti e Ilicic. Ciò che più stupisce è che colui a farsi condottiero di questa brutta statistica sia proprio Nico Gonzalez, il giocatore che, prima dell’errore contro l’Inter, sembrava infallibile. Dieci rigori trasformati di fila e poi due errori consecutivi. Per questo, conclude il quotidiano, sarà fondamentale invertire la rotta.

