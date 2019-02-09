La Fiorentina ferma il Napoli e colleziona il secondo pareggio consecutivo. Il racconto

Il Napoli sbatte contro la Fiorentina e al “Franchi” non va oltre lo 0-0. Gara equilibrata e combattuta sin dai primi minuti, dopo cinque giri di lancette Mario Rui alza bandiera bianca e al suo posto...

Il Napoli sbatte contro la Fiorentina e al “Franchi” non va oltre lo 0-0. Gara equilibrata e combattuta sin dai primi minuti, dopo cinque giri di lancette Mario Rui alza bandiera bianca e al suo posto entra Ghoulam. Nella ripresa spazio anche a Milik e Verdi da una parte e a Mirallas e Simeone dall’altra. Il gol non arriva e l’incontro termina a reti bianche. Ancelotti sale a quota 52 blindando il secondo posto, Pioli raggiunge la nona posizione con 32 punti.