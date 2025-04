Arrivano novità sul motivo dell’assenza di Moise Kean contro il Cagliari. Il centravanti ha lasciato il ritiro della Fiorentina questa mattina per volare a Parigi a causa di motivi personali. Dunque, nessun problema fisico legato al forfait del centravanti viola che si era regolarmente allenato ieri. Un’assenza pesante per i viola che affronteranno il Cagliari alle 18.30 all’Unipol Domus. Al momento, Lucas Beltran è in pole per una maglia dal 1′ al fianco di Albert Gudmundsson.