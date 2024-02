Italiano, la crisi ha colpito anche lui. Le sue dichiarazioni non tornano, psicologia o difesa serrata?

Ad Empoli la Fiorentina ha offerto l’ennesima prova insoddisfacente della stagione. La sensazione è che il clima di crisi abbia colpito anche Italiano. Troppe le dichiarazioni somiglianti più alla realtà soggettiva che non a quella oggettiva. La prima impressione è che il tecnico viola voglia difendere i tutti i modi i propri calciatori, ma che abbia in parte analizzato il rendimento della squadra in maniera non sempre obiettiva, almeno davanti alle telecamere. Adesso è fondamentale non perdere la testa, anche perché la stagione è ancora lunga e tra poco iniziano le coppe. Sia la Conference che la Coppa Italia restano due obiettivi alla portata della Fiorentina, con la speranza di ritornare in finale e ottenere un risultato diverso di quello dello scorso anno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

