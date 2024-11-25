Inzaghi: "Frattesi da valutare. Acerbi? Vediamo se riusciamo a recuperarlo per la Fiorentina"

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'impegno di Champions contro il Lipsia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha fatto il punto sull'infermeria in casa nerazzurri: "Frattesi? Ha avuto u...

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'impegno di Champions contro il Lipsia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha fatto il punto sull'infermeria in casa nerazzurri: "Frattesi? Ha avuto un problemino alla caviglia che si trascina da dieci giorni già prima di andare in Nazionale: ci è andato, è tornato e ieri la caviglia gli ha dato qualche problema. Sarà da valutare, oggi non era tranquillo perché non sentiva la caviglia a posto. Vedremo, speriamo di non perderlo perché sa quanto è importante per noi, è un giocatore molto determinante. Speriamo si rimetta in breve tempo e lo farà. Calhanoglu e Lautaro? Ieri e oggi hanno fatto due buoni allenamenti, domani mattina valuterò la formazione. Calha voleva già venire domenica a Verona, lo abbiamo tenuto a riposo precauzionale, in questi giorni ha lavorato bene e c'è fiducia. Idem per Lautaro, ha smaltito la febbre quindi se domani staranno bene giocheranno. Acerbi? Fortunatamente gli accertamenti hanno dato seguito a quello che avevo detto, è solo una contrattura: vediamo se da qui a domenica riusciamo a recuperarlo. Ma è una cosa più breve rispetto all'altra volta".

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