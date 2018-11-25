Inzaghi: “Fiorentina squadra più forte fisicamente della A. Deve andare in Europa. Chiesa.."

Queste le parole del mister del Bologna Filippo Inzaghi in sala stampa: «La partita è stata buona, la Fiorentina ha valori superiori rispetto ai nostri ma siamo stati all’altezza. Portiamo a casa ques...

Queste le parole del mister del Bologna Filippo Inzaghi in sala stampa: «La partita è stata buona, la Fiorentina ha valori superiori rispetto ai nostri ma siamo stati all’altezza. Portiamo a casa questo punto. La squadra ha combattuto, ma contro Chiesa, contro Biraghi, contro Veretout è chiaro che soffri perché sono giocatori straordinari. Chiesa è giovane ma gioca in A da anni ed è anche in Nazionale, noi abbiamo molti giovani esordienti a cui va data fiducia. Con la Fiorentina prima della partita non firmo mai per il pareggio ma è una squadra più strutturata di noi che mira all’Europa League, questo deve spronarci. Sono convinto che ci salveremo. La Fiorentina deve andare in Europa League, è una squadra molto molto forte. Anche a livello fisico li ho visti molto bene, al livello dell’Atalanta che secondo me è la squadra più forte fisicamente della Serie A. E se penso anche che oggi a Pioli mancava Pezzella…»