Inter-Fiorentina, a San Siro è una sfida complicata: una sola vittoria viola negli ultimi 10 anni

Domani alle 12:30 la Fiorentina sfida l'Inter a San Siro: nei 89 precedenti a Milano 53 vittorie nerazzurre e appena 16 viola

Inter e Fiorentina si ritrovano domani alle 12:30 a San Siro per una sfida che, guardando ai precedenti, sorride nettamente ai nerazzurri. Sono infatti 89 le gare disputate a Milano tra le due squadre, con un bilancio di 53 vittorie dell'Inter, 20 pareggi e appena 16 successi della Fiorentina.

Un dato che racconta quanto sia stata storicamente complicata la trasferta milanese per i viola. E anche gli ultimi incroci non fanno eccezione: nella passata stagione l'Inter si impose con un netto 3-0, mentre l'anno precedente arrivò un'altra vittoria nerazzurra, questa volta per 2-1.

Per trovare l'ultimo successo della Fiorentina a San Siro bisogna invece tornare al 2023. In quell'occasione la squadra allenata da Vincenzo Italiano riuscì a conquistare i tre punti grazie al gol di Bonaventura. Quella resta, inoltre, l'unica vittoria viola contro l'Inter a Milano negli ultimi dieci anni. Un precedente che rende ancora più difficile la sfida di domani, con la Fiorentina chiamata a invertire una tradizione recente decisamente sfavorevole.