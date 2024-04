Il Torino resta in dieci, l’Inter vince 2-0. Granata a -1 dalla Fiorentina con due partite in più

L’Inter festeggia al meglio il ventesimo scudetto in casa contro il Torino: 2-0, decide la doppietta di Calhanoglu. La prima frazione di gioco, però, ha visto i granata sfiorare la rete con Duvan Zapata: prima, con un tiro potente neutralizzato da Sommer e, poi, con un colpo di testa che si è spento di poco sul fondo. L’episodio chiave della gara arriva nella seconda frazione di gioco, quando l’arbitro Maria Sole Caputi decide di espellere Tameze per fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan. Da quel momento l’Inter, forte della superiorità numerica, prende in mano la gara e vince 2-0 con la doppietta di Calhanoglu. Un risultato che può far sorridere la Fiorentina con i granata che restano a -1 con due partite in più.

