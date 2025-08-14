Gudmundsson: “Voglio fare più gol, amo la Fiorentina, la 10 un orgoglio. Vogliamo vincere una Coppa”

Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport, ecco un estratto: “Voglio fare più gol. Fare bene e vincere è la priorità, magari anche grazie alle mie reti. Prometto che darò tutto me stesso: amo giocare nella Fiorentina, lavoreremo per raggiungere i traguardi. Sì, indossare la 10 è un orgoglio, la maglia che è stata di Baggio e Rui Costa. Spero di onorarla. Tifosi? Vivono per la squadra. Te ne accorgi subito, c’è un coinvolgimento totale: mi piace tanto. Tutti vogliamo vincere una Coppa, faremo di tutto per portarla a Firenze. Per i tifosi, per noi e per il presidente Commisso”.