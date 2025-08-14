14 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:37

Gudmundsson: "Voglio fare più gol, amo la Fiorentina, la 10 un orgoglio. Vogliamo vincere una Coppa"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gudmundsson: “Voglio fare più gol, amo la Fiorentina, la 10 un orgoglio. Vogliamo vincere una Coppa”

Fiorentina Gudmundsson

"Prometto che darò tutto me stesso. Tifosi? Vivono per la Fiorentina"

Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport, ecco un estratto: “Voglio fare più gol. Fare bene e vincere è la priorità, magari anche grazie alle mie reti. Prometto che darò tutto me stesso: amo giocare nella Fiorentina, lavoreremo per raggiungere i traguardi. Sì, indossare la 10 è un orgoglio, la maglia che è stata di Baggio e Rui Costa. Spero di onorarla. Tifosi? Vivono per la squadra. Te ne accorgi subito, c’è un coinvolgimento totale: mi piace tanto. Tutti vogliamo vincere una Coppa, faremo di tutto per portarla a Firenze. Per i tifosi, per noi e per il presidente Commisso”.

