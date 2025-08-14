Gudmundsson: “Palladino diventerà un grande tecnico. Obiettivo Champions? Penso di sì”

Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport, ecco un altro estratto: “Siamo soddisfatti della preparazione. Abbiamo lavorato duramente in allenamento e con amichevoli impegnative in Inghilterra. C’è chimica fra di noi e stiamo andando nella giusta direzione. Questa settimana sarà quella dello step definitivo. Ho un buon feeling con Pioli e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo. Gilardino e Palladino erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano.

Si vede che ha esperienza. Forse per la libertà Gilardino e Pioli sono simili, però in generale per tante cose sono diversi. Non posso spoilerare tutto, lo vedrete durante la stagione. Obiettivo piazzamento in Champions? Penso di sì. Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte. Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande”.