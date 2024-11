Gudmundsson è tornato ad allenarsi con il gruppo e sta bene. Palladino ritrova anche i nazionali

Ottime notizie per Raffaele Palladino. La Fiorentina, allenatasi questa mattina al Viola Park in vista del match contro il Como, in calendario domenica alle ore 15:00, ritrova uno dei pezzi pregiati.

Albert Gudmundsson, fino a poco fa ancora in dubbio per la gara contro i lagunari, sta bene. L’attaccante dei viola si è finalmente allenato con il resto del gruppo squadra ed è pienamente a disposizione di Raffaele Palladino per la trasferta del prossimo turno di Serie A. Dopo aver ritrovato tutti i nazionali, Palladino può finalmente esultare: Gudmundsson ci sarà. Fonte: fantacalcio.it