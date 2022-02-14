Gravina vuole spostare la 30° giornata per aiutare la nazionale. Inter-Fiorentina potrebbe essere rinviata
Il presidente della FIGC Gravina sta cercando di spostare la giornata in programma il 20 marzo per aiutare il CT Mancini
Nel giro di pochi mesi la Nazionale di Roberto Mancini è passata dal grande successo agli Europei allo spettro della mancata qualificazione ai Mondiali, che sarebbe la seconda consecutiva. L'Italia affronterà la Macedonia del Nord a Palermo giovedì 24 marzo e in caso di vittoria si giocherà tutto, in una partita da dentro o fuori, contro il Portogallo o la Turchia, in un match che in ogni caso disputerà fuori casa. Per cercare di rendere più semplice il lavoro del c.t. e dei suoi calciatori la FIGC sta pensando di rinviare il turno di campionato in programma il 19 e il 20 marzo. In questo modo Mancini potrebbe iniziare prima a lavorare con i calciatori e avrebbe qualche giorno in più a disposizione per le sfide più importanti della stagione.
Il numero uno del calcio italiano Gabriele Gravina, in un'intervista a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha dichiarato che la 30a giornata potrebbe essere rinviata: "L’Italia giocherà i Play off di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar e la Figc prova ad agevolare il lavoro del Ct Roberto Mancini. La Federcalcio è al lavoro per cercare di spostare il turno di campionato del 20 marzo, per dare modo di preparare meglio gli spareggi mondiali". Lo riporta Fanpage.it
LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA
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