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German Pezzella, da semisconosciuto al sogno mondiale. Ora Corvino è pronto al riscatto..

Sul quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio, si parla del sogno che sta vivendo German Pezzella, centrale difensivo della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2017 10:09
German Pezzella, da semisconosciuto al sogno mondiale. Ora Corvino è pronto al riscatto.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Sul quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio, si parla del sogno che sta vivendo German Pezzella, centrale difensivo della Fiorentina. Il giocatore è passato in viola quest'estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e in questi giorni ha trovato la prima gioia nazionale vestendo da titolare la maglia dell'albiceleste.

La Fiorentina di Corvino si dice pronta a riscattare il giocatore per una cifra vicina ai 9,5 milioni di euro, prezzo più che abbordabile considerando il valore sempre più in crescita del giocatore

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