German Pezzella, da semisconosciuto al sogno mondiale. Ora Corvino è pronto al riscatto..

Sul quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio, si parla del sogno che sta vivendo German Pezzella, centrale difensivo della Fiorentina

Sul quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio, si parla del sogno che sta vivendo German Pezzella, centrale difensivo della Fiorentina. Il giocatore è passato in viola quest'estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e in questi giorni ha trovato la prima gioia nazionale vestendo da titolare la maglia dell'albiceleste.

La Fiorentina di Corvino si dice pronta a riscattare il giocatore per una cifra vicina ai 9,5 milioni di euro, prezzo più che abbordabile considerando il valore sempre più in crescita del giocatore