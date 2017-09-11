Gazzetta: a Verona è rinascimento viola. Rivincita Corvino, segna tutto il suo mercato...

La Gazzetta dello Sport parla - dopo la vittoria per 0-5 a Verona, contro l'Hellas - di vero e proprio Rinascimento Viola. A segno Thereau, Gil Dias, Veretout e Simeone, ovvero i 4 colpi di mercato me...

La Gazzetta dello Sport parla - dopo la vittoria per 0-5 a Verona, contro l'Hellas - di vero e proprio Rinascimento Viola. A segno Thereau, Gil Dias, Veretout e Simeone, ovvero i 4 colpi di mercato messi a segno da Pantaleo Corvino che, almeno ieri, si è sfregato le mani dopo le prime due di campionato andate male.