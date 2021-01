Gazzetta, Torreira è il sogno della Fiorentina, possibile assalto a giugno. Pulgar? Resterà in viola

Valutazioni in corso anche per il centrocampo in casa Fiorentina. Il sogno resta Torreira dell’Arsenal anche se i tempi non sembrano maturi per l’assalto decisivo. Quasi impossibile prenderlo ora, probabile che la Fiorentina affondi la prossima estate. Per questo resterà Pulgar nonostante la corte di alcuni club italiani ed esteri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

